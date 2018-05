¡Ah Chihuahua! | Juaritos | Deportes | Zona S.P.M. | Espectáculos | Oficialmente | Perfiles | Rincón Geek | El Tercer Ojo | El Privado | Los Digitalizados | Insólito | Inicio | El Clima en Chihuahua: Soleado Máxima 32° Mínima 17° Viernes 18 de Mayo Software y operación del PREP a cargo exclusivamente de personal del INE • La empresa SCITUM no tiene a su cargo el PREP ni cuenta con acceso a sus activos informáticos

• De acuerdo con lo informado por SCITUM, Hildebrando Zavala no es su socio

El Instituto Nacional Electoral (INE) informa que el desarrollo del software del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), así como la operación de los servidores, equipos de comunicaciones y bases de datos, están a cargo, exclusivamente, del personal adscrito y designado por el Instituto para tal efecto.



Es decir, el INE no ha contratado a ninguna empresa externa para llevar a cabo el PREP, que está cien por ciento desarrollado por el Instituto y es auditado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



Por otro lado, como parte de la estrategia integral en materia de seguridad informática, el INE celebró un contrato con la empresa SCITUM, S.A. de C.V., el cual tiene por objeto la prestación de servicios de ciberseguridad y que incluye la realización de auditorías de seguridad a los sistemas, la revisión de la configuración de la infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), la ejecución de pruebas de negación de servicio y el monitoreo en tiempo real de la infraestructura de TIC del Instituto.



Entre las acciones que desarrolla esta empresa se encuentra la realización de auditorías preventivas de seguridad a diversos sistemas y servicios informáticos.



Estas auditorías abarcan diversas técnicas de revisión, que incluyen el análisis de vulnerabilidades de las aplicaciones Web, la revisión de la configuración de los mecanismos de seguridad de los servidores, dispositivos de comunicaciones y bases de datos y la ejecución controlada de ataques de grandes volúmenes de datos a la Red Nacional de Informática (RedINE).



Asimismo, la empresa SCITUM presta servicios para la detección, notificación y atención de incidentes de seguridad que afecten potencialmente los activos informáticos de la RedINE.



Lo anterior, se logra a través de un esquema de monitoreo que incluye la identificación y análisis de patrones en la red de datos, así como la centralización y correlación de la información generada por los servidores, dispositivos de comunicaciones y bases de datos.



Por su parte, la empresa SCITUM, creada en diciembre del 2000, ha notificado al INE que no tiene vínculos con Hildebrando Zavala informando lo siguiente:



“SCITUM S.A. de C.V., es una sociedad que fue constituida en el mes de diciembre del año 2000, la cual es actualmente subsidiaria de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., y en la que desde su constitución a la fecha, en ningún momento Hildebrando (Zavala) ha participado como socio o accionista”, reportó la empresa. 17/05/2018

