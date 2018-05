Posicionamiento de la Caravana de la Realidad del Norte

La Caravana de la Realidad del Norte pretende hacer visible problemas sociales que afectan a la clase trabajadora del norte del país.



Estaremos compartiendo la palabra con gente de Ciudad Juárez, Chihuahua, Saucillo y Ciudad Jiménez en el estado de Chihuahua; de Torreón en Coahuila; en las capitales de Zacatecas, San Luis Potosí y Querétaro; para finalizar en la Ciudad de México, donde el sábado 26 participaremos en marcha por la exigencia de la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos por el estado en 2014.



Lo que no quiere ver el gobierno es porque no le interesa verlo: los problemas que afectan a la población son provocados por el proyecto neoliberal, el cual pone como prioridad la ganancia de empresas extranjeras antes que el bienestar de quienes habitamos el territorio del norte mexicano. El estado mexicano es coparticipe de las violencias que sufrimos, gobierne quien gobierne, sea el PRI o el PAN, no cambian el fondo de desigualdad porque de él se sirven.



La caravana de la realidad también tiene dignidad, no la de un gobernador que dice defender los derechos sólo para ganar electoralmente, sino la dignidad de madres, padres y familiares que buscan a sus desaparecidos y desaparecidas, de luchadores sociales, de trabajadores urbanos y del campo que con grandes esfuerzos y mucha solidaridad quieren construir redes de lucha social para exigir y hacer justicia.



Nuestras demandas y luchas son:



1) La búsqueda de nuestras desaparecidas, de todas ellas y en particular de Esmeralda Castillo Rincón desaparecida desde 2009.



2) La exigencia de justicia de todas las mujeres asesinadas y en particular de Ana María Gardea Villalobos, asesinada en 1997, y de Flor Fabiola Rivera quien fue víctima de un feminicidio en 2002.



3) Freno a todos los proyectos de Fracking y de la Minería a Cielo Abierto, porque los daños al medio ambiente son irreversibles, ejemplo es la crisis del agua. Y además porque se basa en el despojo de la riqueza por parte de empresas extranjeras en detrimento de las personas.



4) Respeto a las estudiantes de la normal rural de Saucillo “Ricardo Flores Magón”; alto a la política de estado que pretende desaparecer a las normales rurales.



5) Revertir la política de militarización y la Ley de Seguridad Interior, que bajo el pretexto de una guerra contra el narco ha hecho crecer una gran violencia del estado y de grupos paramilitares que se ligan a los negocios ilegales.



6) Por la defensa del Valle de Juárez, Chihuahua, que ha sido violentado históricamente por la restricción del agua por parte de los EE.UU, además de ser durante los años más violentos de la “guerra contra el narco” prácticamente deshabitado, debido a las ejecuciones, extorsiones, ataques a

activistas, feminicidios, quema de casas y desapariciones bajo el cerco militar de la SEDENA. Ahora está siendo amenazado por los proyectos de Fracking.



7) Por libertad de León Fierro de Mexicali Resiste y la defensa del agua de Mexicali amenazada por la compañía Constellation Brands. Hecho preso político bajo cargos que no se sostienen, por el gobierno de Kiko Vega que mantienen con las empresas transnacionales tratos que favorecen el robo de la riqueza de México.



8) Por la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y justicia para los asesinados esa la noche del 26 y madrugada del 27 del 2014. Denunciamos fue el estado, ¡que se investigue a los militares!



Sabemos que como en el norte en muchas otras partes del país compartimos demandas similares, y que los ejecutores de la violencia hacia las sociedades son los mismos. Porque lo que queremos abonar a la construcción de redes de lucha, espacios de encuentro y toma de acuerdos políticos en la

medida de lo posible para seguir con las resistencias. 17/05/2018