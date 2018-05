Alerta Diputada sobre charlatanes en cirugías plásticas, hace un llamado a la prevención

En sesión permanente del Congreso local, la Diputada albiazul integrante de la Comisión de Salud, solicitó al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Julio Salvador Sánchez, que inspeccione los hospitales de Chihuahua que realicen procesos quirúrgicos, con el objetivo de identificar a quienes no cuenten con los conocimientos requeridos para realizar cirugías estéticas, y a quienes actúan en la clandestinidad.



La Diputada recordó el reciente caso una periodista que perdió la vida por someterse a una cirugía estética, y lanzó un llamado de alerta a la población chihuahuense que pretenda someterse a este tipo de procedimientos para prevenir en lo posible, situaciones como las que recientemente sufrió la comunicadora.



“Recientemente hemos sido testigos de cómo crece la práctica de procedimientos estéticos por personas que no está preparadas, los especialistas estéticos, los máster en cirugía estética, cosmetólogos y cosmiatras no son especialidades médicas y no están reconocidas como tales, por tanto no se les debe permitir realizar procedimientos quirúrgicos” indicó.



Así mismo, señaló que aun cuando se cuenta con un marco normativo derivado de las malas prácticas con resultados fatales por muchos conocido, es obligación de las dependencias del sector público del ramo, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, trabajar más en su regulación, reforzar el marco normativo, y sobre todo apostarle a la prevención, hacer llegar a la población la información necesaria y suficiente para que, al tomar la decisión de someterse a estas prácticas, lo hagan con conocimiento, y con los profesionales.



(Liiliana Ibarra) 18/05/2018