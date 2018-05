Exhorta Congreso del Estado a titular de COFEPRIS para inspección de centros hospitalarios Tras la muerte de periodista chihuahuense, pide Congreso del Estado un programa de inspección a centros hospitalarios en materia de cirugía plástica, estética y reconstructiva

Los Diputados de la Sexagésima Quinta Legislatura, exhortaron a Julio Salvador Sánchez y Tépoz, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que por su conducto y en el ámbito de sus atribuciones y con el apoyo de las instancias correspondientes, se realice de manera urgente un programa de inspección a todos los centros hospitalarios del Estado de Chihuahua en donde se brindan servicios médicos de quirófano.



Esto, con el enfoque en la prevención de la realización de procedimientos clandestinos o por personas que no cuentan con la capacitación y los requerimientos que establece la ley en materia de cirugía plástica, estética y reconstructiva, para que alerte a los pacientes que pretenden someterse a este tipo de cirugías y así prevenir situaciones como la que sufrió la periodista Griselda Ramos Álvarez.



Durante la Sesión de la Diputación Permanente, se expuso que aún y cuando se cuenta con un marco normativo, ha crecido la práctica de procedimientos estéticos por personas que no están preparadas, a quienes no se les debe permitir realizar procedimientos quirúrgicos, sólo por haber realizado un diplomado, muchos de ellos vía internet.



Además, según información del Presidente y Vicepresidente del Colegio de Cirujanos Plásticos del Estado de Chihuahua, se desarrolla la Especialidad en Cirugía Plástica y Reconstructiva, la cual se debería suspender hasta que se cuente con las instalaciones y requisitos académicos necesarios para la formación de nuevos cirujanos plásticos.



Asimismo, se señaló que el exhorto a COFEPRIS, es debido a que es una dependencia federal de gobierno, vinculada con el departamento de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud y dentro de sus atribuciones principales esta el control y vigilancia de los establecimientos de salud; también solicitaron informes al Fiscal General del Estado, al Secretaría de Salud y al Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 18/05/2018