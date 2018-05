En Chihuahua es un peligro ser gay: Hiram González Alto a la homofobia

El coordinador del Sectorial de la Diversidad del Partido del Trabajo, Hiram González Cruz, detalló que debido al alto índice de crímenes de odio y manifestaciones homofóbicas, el Sectorial lanzó la campaña “Una Voz Por La Diversidad”, que consiste en portar una pulsera con el fin de visibilizar y concientizar sobre estos crímenes.



Lo anterior en el marco del día internacional va la homofobia en el evento organizado por el Comité de la Diversidad Sexual, al cual acudió en compañía de la candidata a diputada federal por el distrito 08 América Aguilar.



“Lamentablemente en Chihuahua puedes perder la vida por ser homosexual, las manifestaciones contra el colectivo LGBT (lésbico, gay, bisexual, transexual), más fuertes de homofobia se cristalizan en crímenes de odio y suicidio”, manifestó.



El coordinador, hizo alusión a los “chistes” o videos de humor que circulan en redes sociales o en programas de TV donde se insulta o agrede a la persona homosexual, y se crean estereotipos que se instalan en la sociedad.



“Lo importante es que la población entienda de manera precisa los tipos de violencia que puede ejercer una persona a otra a causa de su preferencia sexual, como la burla, el chiste, el rechazo familiar, el despido laboral, el bullyng escolar o la negación de los derechos en instituciones de

salud”, indicó.



Dentro del mismo contexto, precisó que la sociedad debe entender que la homofobia o los discursos de odio no son inofensivos, tienen un efecto en la vida de las personas frenando las oportunidades de desarrollo; además de que atentan contra la dignidad de las personas.



“Por esto es importante no olvidar el día, felicitamos al Comité de la Diversidad Sexual y colectivos de la LGBT por realizar año con año estas actividades para que las personas no callen ante la violencia y

manifestaciones homofóbicas”, puntualizó. 19/05/2018