Nicolás Maduro celebró su victoria en las elecciones fraudulentas en Venezuela La oposición afirmó que votó menos del 30% de la población y pidió que Maduro se vaya

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró este domingo su reelección con un 68% de los votos, que consideró un "récord histórico", en unos comicios desconocidos por su principal rival Henri Falcón y la comunidad internacional.



"Nunca antes un candidato presidencial había ganado con 68% de la votación popular y nunca antes le había sacado 47% al segundo candidato. Nocaut (…) récord histórico", dijo Maduro, ante miles de seguidores en las afueras del Palacio de Miraflores.



"Gracias por tanto coraje, tanta valentía, gracias por tanta conciencia popular, gracias por sobreponerse a tantas agresiones, a y tantas mentiras, y gracias por hacerme presidente", agregó Maduro.



"Volvimos a ganar, volvimos a triunfar, somos la fuerza de la historia convertida en victoria popular permanente", añadió el mandatario socialista.



"Han triunfado la paz y la democracia en esta jornada histórica de la Patria. Celebramos junto al Pueblo este nuevo comienzo para conducir la Patria hacia la prosperidad definitiva. ¡Sigamos juntos librando las nuevas batallas!", dijo el mandatario más temprano a través de Twitter.



"Ustedes han confiado en mi y yo voy a responder a esa confianza infinita, a esa confianza amorosa, haberme dado 68% de los votos de esta guerra electoral, dura", dijo el mandatario desde Caracas.



Según el poder electoral, Maduro fue reelegido con 67,7% de los votos contra 21,2% de Falcón, su principal adversario, tras ser escrutado el 92,6% de las actas. Falcón desconoció los comicios por considerar que "carecen de legitimidad", y exigió nuevas votaciones para octubre o diciembre próximos.



"Es mentira lo que dice el candidato presidencial perdedor, de que el carnet de la patria tiene la culpa de su pérdida. No, no busque en el carnet de la patria la culpa de la derrota, búsquela en la campaña nefasta que hizo", reaccionó Maduro.



El mandatario celebró el "48 por ciento de participación popular" y destacó que esta es "es la cuarta victoria en fila" del régimen tras "la victoria de la Constituyente, las elecciones regionales y en el voto nacional del 15 de octubre".





"Les juro que me dedicaré por entero al resanamiento de la economía y a la persecución de las mafias", dijo Maduro sobre las prioridades de su segundo mandato. 20/05/2018