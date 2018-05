Elecciones en Venezuela: la oposición afirmó que votó menos del 30% de la población, pidió que Maduro "reconozca su derrota" y se vaya Desolación en los principales centros de votación en Venezuela por la baja participación

A la hora de cierre de los comicios en Venezuela, el Frente Amplio que nuclea a las principales fuerzas de la oposición venezolana, realizó una rueda de prensa en la que sostuvo que, de acuerdo a sus datos preliminares, menos del 30% de los votantes participaron de las elecciones presidenciales convocadas para hoy por el régimen de Nicolás Maduro.



Según denunció el diputado por Voluntad Popular Juan Andrés Mejía, el gobierno montó "puntos rojos" (mesas para controlar el "carnet de la patria", un sistema de identificación chavista), a menos de 200 metros del 85% de los centros de votación, como una manera de coaccionar a los votantes.



"Ahora están terminando de cocinar los números definitivos para terminar de montar esta farsa electoral", afirmó.



"Ustedes vieron como los centros de votación estuvieron vacíos y ahora van a vender una realidad que no existió. Aquí no hay democracia, nuestro derecho a votar y elegir fue secuestrado el día de hoy", agregó.





"El presidente de la República ha sido derrotado por la valentía del pueblo venezolano", agregó Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela y vocero del Frente Amplio. Exigió que el Presidente "salga a reconocer la derrota electoral, pues se puso en evidencia que sólo representa a una minoría en el poder que desea seguir perpetuándose en el poder".



"Hay que festejar este resultado y salir a las calles a decir 'Fuera Maduro porque el pueblo no te quiere'", pidió.



Minutos más tarde, Juan Pablo Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, aseguró que "hoy se demostró que el pueblo rechaza a Maduro" y adelantó que lo que anuncie "la irresponsable de Tibisay Lucen", directora del Consejo Nacional Electoral (CNE), "no tiene interés alguno para el pueblo venezolano" porque esa cifra "no la creerá nadie". "Hoy el silencio habló", agregó.



"Van a anunciar cifras que nadie puede creer. Esas cifras nada tendrán que ver con la realidad", aseguró el dirigente opositor.





Por su parte, pidió a los candidatos que se presentaron a las elecciones de este domingo a no legitimar "la farsa de hoy" y llamó a "reunificar las fuerzas" de oposición.



"Lo que ha hecho hoy Maduro es profundizar la crisis. Mañana daremos a conocer el cronograma de acciones que vamos a desarrollar de ahora en adelante", anunció. 20/05/2018