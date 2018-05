Quien tome dinero de los chihuahuenses para servirse, se le castigará con cárcel: América Aguilar El retraso social que causan los desvíos de recursos, es irreparable

“La ciudadanía está harta de los casos de corrupción que se conocen todos los días. El hartazgo tiene que ver con la impunidad, con que no se castigue a los culpables y con el hecho de que los recursos que fueron malversados, no se restituyan. Por eso, propondremos reformas al Código Penal para que aquellos que roben más de 1 millón de pesos, cumplan hasta 40 años de prisión”.



Así lo aseguró, la candidata a Diputada Federal por el Distrito 08 de la coalición Juntos Haremos Historia, América Aguilar Gil, quien reiteró que la indignación de las y los chihuahuenses, y de los mexicanos, está alcanzando un punto crítico, por lo que se deben tomar las acciones necesarias para ello.



“A quien tome el dinero de las y los chihuahuenses para servirse a sí mismo, se le castigara con cárcel, es necesario que reparen el daño que hicieron a la comunidad al tomar lo que no les correspondía, pero al mismo tiempo deben pagar por el retraso social que causaron, por lo que la prisión será para todos”, explicó.



América Aguilar, explicó que cada desviación de recursos perjudica obras y servicios destinados a mejorar el bienestar de la ciudadanía. “Que no lleguen esos recursos a su destino tiene un costo social que solo se puede pagar con la cárcel”, reiteró. 21/05/2018