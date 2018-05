¡Ah Chihuahua! | Juaritos | Deportes | Zona S.P.M. | Espectáculos | Oficialmente | Perfiles | Rincón Geek | El Tercer Ojo | El Privado | Los Digitalizados | Insólito | Inicio | El Clima en Chihuahua: Soleado Máxima 34° Mínima 17° Jueves 24 de Mayo Habrá un verdadero cambio con el nuevo gobierno y Chihuahua será beneficiado No vamos a ir al Senado a olvidarnos de nuestros compromisos: CPC

Delicias, Chih.- “Con el nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador habrá un verdadero cambio y en ese cambio Chihuahua será beneficiado” señaló el candidato al Senado de la República por la alianza Juntos Haremos Historia, Cruz Pérez Cuellar, al revelar un diagnostico hecho por los mismos ciudadanos de las graves condiciones en que se encuentra el estado.



El candidato morenista expresó que en la actualidad Chihuahua esta viviendo problemas muy serios en términos de pobreza, inseguridad, pero también en el sector económico porque no hay obra ni inversión pública que son muy necesarias para el desarrollo de la entidad.



En ese sentido, detalló que la falta de inversión pública, genera desempleo e impide el desarrollo de las comunidades, además de que la crisis de inseguridad radica en que el estado no esta controlado por las autoridades, sino por la delincuencia organizada.



Explicó Pérez Cuellar que durante sus recorridos por los distintos municipios del estado, se ha encontrado que los ciudadanos están muy decepcionados de los gobiernos y que la principal demanda tiene que ver con la urgencia de que las autoridades se comprometan y hagan el trabajo que les corresponde para garantizar una vida digna.



“La gente esta muy molesta con el PRI y con el PAN, muy desencantada del gobierno de Enrique Peña Nieto por el alza a los combustibles y con Javier Corral, porque había una gran esperanza de que, con el gobierno panista las cosas fueran diferentes y resulto ser peor” señaló Pérez Cuellar en entrevista durante una gira de trabajo por el municipio de Delicias.



Comentó que ante ese desencanto social la esperanza es el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, porque a los ciudadanos se les ve contentos cuando se habla del proyecto de nación que representará ese cambio que todos están esperando.



“El diagnostico es malo, pero con el nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, habrá beneficios para el país y para Chihuahua” agregó Cruz Pérez Cuellar al aseverar que como representante del estado en el Senado de la República se logrará convencer al nuevo presidente de que hay que apoyar a Chihuahua.

23/05/2018

