Sueldo, aguinaldo, vacaciones y seguridad social, para trabajadoras del hogar: América Aguilar

“Todas las personas merecen tener todos sus derechos garantizados. Sabemos de la necesidad de las trabajadoras del hogar, de contar con un empleo mejor remunerado, más digno y con mejores prestaciones, por eso buscaremos que les sean garantizados esos derechos”, explicó.



La candidata por el Partido del Trabajo informó que, de acuerdo con el Instituto Simone de Beauvoir, en México hay 2.3 millones de personas trabajadoras del hogar, el 97 por ciento no cuenta con ningún tipo de servicio de salud, el 75 por ciento gana entre uno y dos salarios mínimos, el 96 por ciento no cuenta con contrato de trabajo, sólo una tercera parte tiene derecho a vacaciones y sólo el 57 por ciento recibe aguinaldo.



“Es vital el reconocimiento y garantía de estos derechos, las mujeres que laboran como trabajadoras del hogar llevan décadas sin que se les reconozcan. No podemos seguir escatimándoles sus derechos”, dijo. 23/05/2018