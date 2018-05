Vamos por una mejor aplicación de los recursos en las colonias: Fermín Ordóñez Necesitamos vigilar que el dinero del predial y los apoyos del estado y la federación lleguen a donde debe ser

En el primer primer minuto de este jueves 24 de mayo, Fermín Ordóñez Arana, arrancó su campaña política como candidato del PRI a Síndico de la capital del estado con vecinos y amigos de la colonia Pavis Borunda de la cual es originario.



“Buscaré como siempre que la inversión beneficie a todas las colonias, sobre todo a las que más lo necesitan”, les expresó a los vecinos que lo acompañaron durante el inicio de su campaña junto a su compañero de fórmula, el catedrático universitario Roberto Anchondo de las Casas.



“Ustedes me conocen, saben que siempre he cumplido y hago el compromiso con ustedes y con todos los habitantes de la ciudad de Chihuahua, que buscaré la mejor aplicación de los recursos municipales“, les dijo.



Fermín Ordóñez, quiso convivir con sus vecinos, igual como lo hará en las colonias de Chihuahua con el fin de pedirles su confianza y su voto el primero de julio del 2018.



Chihuahua necesita un verdadera distribución de los recursos que se reflejen en obras para su beneficio.



“Vamos por más becas, apoyos en alimentación, pavimento, obras, salud, seguridad pública para las familias chihuahuenses.“



“Vengo de la cultura del esfuerzo, vengo de abajo y quiero representarlos, para que sigamos creciendo, que nuestras colonias tengan lo que deseamos, ayúdenme, no les voy a fallar“.

