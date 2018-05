Va Ana Lucía Baduy por propuesta de cero pesos a partidos políticos “Son más de 9 mil millones de pesos los que se destinan a partidos políticos y que no se reparten equitativamente, se gasta en partidos el doble de lo que se invierte en salud”, dijo

En su primera conferencia de prensa al arranque de la campaña local rumbo al Congreso del estado, la candidata por Movimiento Ciudadano del Distrito 16, Ana Lucía Baduy Valles, confirmó que va a trabajar arduamente para lograr que no se destine a los partidos políticos las enormes cantidades que se gastan en las diversas campañas, “Son más de 9 mil millones de pesos los que se destinan a partidos políticos y que no se reparten equitativamente, mi propuesta tiene dos vertientes, la primera es que debemos competir bajo las mismas circunstancias, que exista un suelo parejo, por ejemplo, ¿cuándo se ha visto que en una carrera de atletismo se le dé preferencia al que tiene más medallas dejándolo correr desde más adelante?, esto evitaría que los demás pudieran ganar.



“Lo mismo pasa con los partidos al momento de darles más a unos que a otros, deja de existir una competencia pareja, por eso debemos de partir de ni un peso a los partidos”, externó, “Otro tema que no podemos dejar de lado, es el despilfarro, pues hoy en día se gasta en los partidos dos veces más de lo que se invierte en salud”, la candidata de Movimiento Ciudadano confirmó que “Estaré recolectando firmas de personas que apoyan esta propuesta, para llegar con el respaldo de la gente, pretendo juntar un aproximado de 20 mil”, externó.



La campaña de Ana Lucía Baduy Valles, está muy enfocada en el empoderamiento de los jóvenes para que en el Congreso sean escuchados y atendidos, el principal interés es ir puerta por puerta escuchando las necesidades de la gente, la dinámica de la campaña será ofrecer una conferencia de prensa una vez por semana para tocar con medios de comunicación un tema y presentar una propuesta diferente, la candidata ha recibido el apoyo de los candidatos a diputados en Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas y Agustín Basave así como del candidato al Senado de esa entidad Samuel García y de Jorge Álvarez Máynez diputado federal, para concluir Baduy Valles informó que el domingo 27 en la Plaza de Armas de esta ciudad ofrecerá una activación referente al tema a partir de las 10:00 horas a la que están invitados todos.



Acompañaron a la aspirante Edgar Díaz, coordinador de Jóvenes en Movimiento, Renata Gutiérrez coordinadora de campaña y Ana Gardea su suplente. 24/05/2018