Mano a mano desde 7:00 de la mañana en el primer día de campaña: Hiram González

En su primer día de campaña el candidato a Diputado Local por el Distrito 17 por la coalición Juntos Haremos Historia, Hiram González Cruz, realizó el crucero en la Avenida de las Industrias y Dostoyevski, donde de cara a cara y mano con mano llamó a los chihuahuenses a construir juntos el cambio.



Desde las 7:00 de la mañana simpatizantes acompañaron al candidato en un ambiente festivo con música y ondeando banderas amarillas y rojas, para saludar y darles a conocer sus propuestas a cientos de automovilistas que le mostraron su apoyo.



“Sé cuánto te molesta la corrupción, por ello generaremos esquemas de verdadera transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. Porque nuestro país no aguanta más”, externó el candidato al estrechar la mano de los ciudadanos.



Asimismo, el candidato se comprometió a apegarse a los principios de no mentir, no robar y no traicionar. “Tú eres la parte más importante de este movimiento, el cambio es por ti, para ti y contigo. Por Ti hacemos historia...juntos haremos historia”, dijo.

24/05/2018