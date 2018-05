El compromiso de seguir trabajando por los chihuahuenses sigue intacto: La Torre

Vienen tres años con muchos retos, distintos a los de hace dos años, pero el compromiso sigue intacto de seguir trabajando por los chihuahuenses”, así lo expresó el candidato del distrito XVI por reelección del PAN, Miguel La Torre Sáenz.



Previo a los recorridos por las colonias de su distrito, La Torre Sáenz, destacó su labor realizada durante la sexagésima quinta legislatura, la cual tuvo como principal objetivo el ser sumamente productivos, situación que se logró al presentar cien iniciativas, tanto en lo particular como grupo parlamentario.



“Nos trazamos el objetivo de ser muy productivos. Presentamos más de cien iniciativas en conjunto con el grupo parlamentario y de forma personal, no falté a ninguna sesión, fui el único diputado que no faltó a ninguna sesión, absolutamente a ninguna, más allá del trabajo que hice en mis colonias de recorrer permanente las colonias de mi distrito, no faltamos a ninguna sesión”, acotó.



En este sentido, detalló que de las iniciativas que se concretaron en reformas, fueron la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, la reforma al Poder Judicial del Estado, la reforma a la Ley orgánica del poder Ejecutivo, la cual logró que se generaran nuevas áreas, entre otras.



“Entre las iniciativas que presentamos yo quiero destacar la reforma al Poder Judicial, la Ley de Participación Ciudadana, el tema del administrador de la ciudad o City Manager, el tema de la Ley de asociaciones público privadas, que creamos un comité estatal del adulto mayor, que es el preámbulo para crear el instituto estatal del adulto mayor, que creamos el Sistema Estatal Anticorrupción, creamos también algo sumamente importante, como lo es la reforma al poder ejecutivo de Estado que permitió la creación de nuevas áreas, hicimos una reforma al código penal para doblar las penas de violación en nuestro Estado y bueno, muchas otras iniciativas más que todavía se están trabajando aquí en el congreso”.

24/05/2018