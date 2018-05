Respalda Cruz Pérez Cuellar arranque de campaña de candidatos locales en la capital del estado Voy a ser un senador que trabaje de la mano con diputados y alcaldes

Chihuahua, Chih. (Especial).- “Como Senador de la República voy ser un aliado del presidente municipal Fernando Tiscareño, para que a esta capital le vaya bien y reciba el trato que se merece de parte del gobierno federal” aseveró el candidato a senador por la alianza Juntos Haremos Historia, Cruz Pérez Cuellar, en el arranque de campaña de candidatos locales en la capital del estado.



Teniendo como escenario la Puerta de Chihuahua y con una gran asistencia de militantes y simpatizantes, se llevó acabo el arranque de campaña del candidato de la alianza que integran PT, PES y Morena, Fernando Tiscareño, la candidata a sindica Miroslava Arvizo y los candidatos a diputados locales.



Durante su participación, Cruz Pérez Cuellar, manifestó que en la capital del estado hay una gran aceptación ciudadana al proyecto de nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y que ya están dadas las condiciones para que los candidatos de Morena se lleven la vitoria el próximo 1º de Julio.





“Decirles que estoy muy contento porque lo que me ha tocado estar en estos 55 días de campaña en la capital del estado, es sorprendente la aceptación que tiene esta coalición entre los y las chihuahuenses” señaló Cruz Pérez Cuellar, al asegurar que ya esta cerca el día histórico para Chihuahua y para el país.



Dijo que la invitación es a no bajar la guardia, y que todos pongan su granito de arena para que el triunfo sea contundente y Chihuahua aporte la cuota de votos que se requieren para eliminar toda posibilidad de fraude en contra de Andrés Manuel López Obrador.



Detalló que los adversarios están muy preocupados porque la excelente candidatura de Fernando Tiscareño y quienes lo acompañan en la planilla de regidores vendrá a dar aún más impulso al proyecto de Morena y quienes integran la alianza Juntos Haremos Historia.





Reiteró que el objetivo es no bajar la guardia, para tener un buen gobierno en Chihuahua que este conectado y vinculado con el próximo Presidente de la República porque a Chihuahua le conviene tener un presidente municipal que pueda ir a tocar las puertas de los secretarios de estado y del presidente para bajar los recursos federales que la ciudad necesita.

24/05/2018