INE baja spot de Meade contra Nestora; “podría constituir calumnia”, concluye

Ciudad de México (apro).-El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) sustituir el promocional de radio y televisión denominado “Delincuentes”, debido a que contiene elementos aparentemente calumniosos en contra de Nestora Salgado García, candidata al Senado de la República por la Coalición Juntos Haremos Historia.



La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) concedió la medida cautelar solicitada por Morena al determinar que el spot denunciado podría actualizar la figura jurídica de calumnia, toda vez que se hace la imputación directa y específica de un delito falso en perjuicio de la excomandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, a quien se le llama secuestradora.



En un comunicado, el INE precisó que no media constancia o prueba alguna en el sentido de que Nestora Salgado haya sido condenada, mediante sentencia firme, por la comisión del delito de secuestro o privación ilegal de la libertad y, por el contrario, el quejoso ofrece pruebas para demostrar que ello no es así.



Desde una óptica preliminar, apuntó, se concluye que la afirmación contenida en el promocional señalado no está amparada en la libertad de expresión y podría constituir calumnia, además de que la presunción de inocencia es un derecho fundamental que goza todo ciudadano al cual se le pretenda atribuir la comisión de algún ilícito en su contra. 25/05/2018