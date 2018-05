Presupuesto histórico para infraestructura del agua, para evitar desabasto: La Torre

El candidato del PAN por el distrito local XVI, Miguel La Torre Sáenz, aseguró que buscará destinar un presupuesto histórico para infraestructura de la Junta Central y Municipal de Agua y Saneamiento, para evitar desabasto del vital líquido.



El abanderado albiazul explicó que la falta de agua en las colonias fue una petición hecha desde hace tiempo atrás, sin embargo, debido a la deuda con la que cuenta el estado no se pudo generar el recurso extraordinario para destinar a la infraestructura para abastecer el vital líquido.



Por ello, expresó que se tiene previsto que para el 2019 se contemple dentro del plan presupuestal por lo menos cincuenta millones de pesos, paran resolver ese conflicto, que es de suma importancia para la ciudadanía.



“Se tiene que mejorar la tubería, la red de distribución aquí en la ciudad, obviamente no se ha podido hacer porque no se pudo dotar de más presupuesto a la junta de aguas en estos dos años pasados por la deuda que tenemos, pero yo creo que para el próximo año si podemos generar esta bolsa, este presupuesto y obviamente la junta municipal de aguas ya tiene proyectos suficientes para poder invertir una vez que se tenga este recurso”, detalló. 25/05/2018