María Eugenia Baeza pide confianza de habitantes de la Colonia Nuevo Triunfo Previo a una reunión vecinal, continúo con un recorrido por las calles de la Colonia Riberas de Sacramento

La candidata a la presidencia municipal de Chihuahua por el Partido Verde Ecologista de México, María Eugenia Baeza, en reunión vecinal con habitantes de la Colonia Nuevo Triunfo, donde acompañó el candidato Hever Quezada, solicitó a los asistentes su confianza no sólo para ella, sino para el resto de los candidatos ya que todos en conjunto podrán lograr los cambios que se requieren en Chihuahua, "Vamos por un nuevo Chihuahua", pero necesitamos de su apoyo.



Al hablar de los recorridos realizados, en los cuales agradece la manera en que los ha recibido la gente, dijo sentirse triste cuando niños les abren Las puertas y les dicen que no están sus papás, que están trabajando “necesitamos urgentemente hacer algo para atender y solucionar de tajo esta

situación”, señaló.



También lamentó que en dichos recorridos se dieran cuenta de la cantidad enorme de casas abandonadas, cuando hay muchas familias que carecen de una, de ahí que comentó la necesidad de revisar la situación y permitir que esas casas se puedan adjudicar a quienes no tienen.



Finalmente, es importante mencionar que previó a esta reunión vecinal, continuó el recorrido por las diversas calles de la Colonia Riberas de Sacramento, para dar a conocer sus propuestas y escuchar de primera mano las necesidades de quienes habitan dicha unidad habitacional. 26/05/2018