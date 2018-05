Asegura FGE otros cuatro ranchos del ex gobernador césar Duarte en Balleza --Se trata de "El Molino", "Las Granjas", "Loma Alta" y "El Molino de los Nogales" con más de 171.37 hectáreas de terreno

La Fiscalía General del Estado aseguró en el municipio de Balleza, otros cuatro ranchos del ex gobernador y prófugo de la justicia, César Horacio Duarte Jáquez, los cuales se suman a las 20 finca incautadas con motivo de las investigaciones que se siguen por el delito de enriquecimiento ilícito y corrupción del sexenio anterior.



En cumplimiento a una orden de cateo, librada por un Tribunal de Control, agentes del Ministerio Público, policías de la Agencia Estatal de Investigación, oficiales de la Comisión Estatal de Seguridad, elementos del Grupo K-9, personal técnico de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y de la Secretaría de Desarrollo Rural, efectuaron las diligencias en los predios ubicados al sur de la entidad.



Los ranchos asegurados son:



--“El Molino”, con una superficie de 28.74 hectáreas.

--“Las Granjas”, con una superficie de 9.35 hectáreas.

--“Loma Alta”, con una superficie de 133.28 hectáreas.

--“El Molino de los Nogales”, con una superficie de 951 metros cuadrados.



De los primeros tres inmuebles cateados se tratan de predios rústicos; mientras que el último, es una huerta nogalera; además, en las indagatorias ministeriales se pudo establecer que estos ranchos son propiedad de César Horacio Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua.



Los predios fueron asegurados por la Fiscalía General, con el propósito de culminar con las diligencias de investigación necesarias, entre estas, peritajes en materia criminalística, topográfica y de valuación.

