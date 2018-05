Necesitamos continuidad para seguir haciendo más, no nos rajemos: Maru

Maru Campos, candidata a la Presidencia Municipal por la coalición Por Chihuahua al Frente realizó un rodeo en El Charco, zona rural del municipio de Chihuahua, en donde los colonos disfrutaron del espectáculo, además de agradecerle los avances alcanzados en esta zona rural, los cuales han beneficiado a decenas de familias de esta comunidad y sus alrededores.



En su visita, la candidata recorrió las calles de El Vallecillo y El Charco, a fin de saludar a los vecinos y reiterar su compromiso por Chihuahua.



Posteriormente, durante el rodeo, la candidata agradeció a todos los presentes por el apoyo y los instó a seguir juntos para dar más resultados en beneficio de la zona rural.



En este sentido recordó algunos de los logros alcanzados en la zona, como es la red de agua potable y la red de drenaje, los apoyos a la escuela Martín López con remodelación de aulas y techumbres y la implementación del camión del Crei, después de 5 años de que los niños no contaran con este

servicio.



"Necesitamos más, mucho más y esa es la propuesta: seguir haciendo más y para eso necesitamos continuidad, necesitamos de ustedes, necesitamos caminar juntos, que no nos rajemos y que vayamos haciendo esos cambios a futuro", expresó en su mensaje.

