Se compromete Maribel Hernández a seguir de frente contra aquellos que quieren saquear el bolsillo de los juarenses

Cd. Juárez, Chih. (Especial).- La Candidata por Chihuahua al Frente Maribel Hernández, luego de platicar con vecinos del distrito 8, menciono que, “la satisfacción más grande que siente es el poder mirar de frente a la cara de los ciudadanos por el trabajo y esfuerzo realizado”. Y refrendo con los vecinos para darle seguimiento a los proyectos que ha impulsado desde congreso y su oficina de enlace, ya que quiere que los beneficios de estos trabajos alcancen a todas las personas del distrito que representó.



En su mensaje resaltó: “Yo no pido el voto para ganar una elección; yo voy y platico a cerca del trabajo que estuve realizando cuando todos ustedes depositaron su confianza en mí en la elección pasada, por lo que sólo les solicito me den la oportunidad de seguir siendo su voz y la de sus necesidades”.



Se comprometió para seguir de frente contra aquellos que quieren saquear el bolsillo de los juarenses.



Les informo la candidata por el distrito 8 que dentro de los proyectos que se pusieron en marcha es “justo ajuste”, con el cual se vieron beneficiadas aquellas familias que tenían adeudo en sus recibos de agua. Otro programa fue: “Pintemos Juárez” donde se otorgaron alrededor de 4,000 cubetas de pintura para personas del distrito.



Dijo, que conoce lo importante que es mejorar la seguridad en el distrito 8, y sobre la situación de alumbrado público, que representa miedo en los ciudadanos ya no solo una preocupación o exigencia e aseguro que dentro de la competencia que tiene un diputado, estará luchando para que se trabaje un en conjunto municipio y congreso para que el proyecto de alumbrado público sea el adecuado para llevarse a cabo, sin endeudar a los ciudadanos y garantizando un sistema de alumbrado digno para todos.



Menciono por último Maribel Hernández que lo más importante del trabajo de un representante es no soltar a su distrito una vez que las urnas les favorecen por eso la importancia de su oficina de enlace que desde el primer día que comenzó su trabajo ha estado atendiendo gestiones y estando a disposición de todos los ciudadanos del distrito para brindarles, asesoría jurídica y atención psicológica gratuita.

28/05/2018