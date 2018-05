Multitudinaria recepción a nuestra candidata en Parral Se reunieron miles de personas en apoyo a la candidata después de histórica caravana

Urique, Chih.- Millares de personas se vuelcan en apoyo a la candidata de la coalición “Por México Al Frente”, Ángeles Gutiérrez quien se comprometió con gestionar recursos para mejoras en infraestructura educativa, salud, carreteras y transporte; en un evento donde se conglomeraron los pobladores de esta zona tras una histórica caravana.



Después de un exitoso recorrido en una de las caravanas más grandes que se hayan visto en el municipio de Urique bajo el lema “Por Amor a Nuestra Tierra”, más de 3 mil personas se aglutinaron para escuchar el mensaje de la maestra, “Me motiva trabajar por el bien de Urique, por el bien de la sierra tarahumara” dijo la candidata ante un colmado espacio de banderas azules, amarillas y anaranjadas.



“Mi vida ha sido de servicio a los demás, al sector educativo y como amiga de todos ustedes les quiero decir que cuando me invitaron a la candidatura me pregunte que voy hacer, y la decisión fue que sí voy porque quiero que le vaya muy bien al distrito”, manifestó ante la multitud que aplaudía de

manera espontánea.



“Como mis padres me enseñaron desde niña, a trabajar de sol a sol para salir adelante, así los quiero representar trabajando de sol a sol; Angeles quiere ser su diputada pero yo sola no puedo llegar los necesito a todos, vamos por mejores condiciones en educación, salud, transporte para trasladar enfermos, internet y mejores carreteras”.



Refrendan Rocío Reza y Ángeles Gutiérrez compromiso con mujeres de Parral y del estado.



*Se reúnen ante más de mil mujeres de toda la región sur del estado, “vamos a trabajar con ese esmero y poder que tenemos para sacar adelante nuestras familias”, dijeron.*



En reunión con más de mil mujeres de la ciudad de Parral y la región, la candidata al Senado de la República por la Coalición “Por México al frente”, Rocío Reza, acompañó en acto de campaña a Ángeles Gutiérrez, abanderada a diputada federal y refrendaron los compromisos que aplicarán al llegar a las Cámaras Alta y Baja, entre los que destacan el apoyo al gobernador del estado Javier Corral en la lucha contra la corrupción, “lo vamos a ayudar desde el ámbito federal, con un equipo muy potente, porque que es lo que necesita esta región para abatir los regazos que existen en salud, en vivienda, en todas las necesidades que hay en el rubro social”, externó Rocío Reza.



“Nuestro gobernador necesita más recursos para Chihuahua, ese es un compromiso que buscaremos desde el Senado, mover el radio de la Ley de Coordinación Fiscal para traer al estado los recursos que merecemos, de cada peso de contribución se regresan solo 48 centavos, hay que ir a colocar reglas de operación al Ramo 23, uno de los fondos que la Secretaría de Hacienda mueve a su antojo”, dijo Reza Gallegos.



“A nivel federal nosotros vamos a defender Chihuahua, Parral, toda la región y su gente para que nos sean entregados los recursos que necesitamos y merecemos, defenderemos con todo a esta tierra y verán que levantaremos a todo el estado, quiero decirles a las mujeres trabajadoras de Parral que el

proyecto de Ricardo Anaya, nos habla de abrirle oportunidades a ellas y a nuestros jóvenes, somos más las mujeres que apostamos al trabajo, que queremos oportunidades para nuestros hijos y que nuestras familias salgan adelante en un México en paz”, dijo Rocío Reza a las mujeres durante el

evento.



“Por ese motivo las invito a hacer de manera esmerada como solo las mujeres lo hacen, una labor ordenada, limpia, transparente para que su comunidad salga adelante, vamos a trabajar con ese esmero y con ese poder que solo las mujeres tenemos y si realmente lo hacemos, no tengan ninguna

duda, Anaya será el presidente de México y van a ver que esta región, todo Chihuahua y todo México tendrá opción, progreso, oportunidades para los jóvenes y vamos a tener un país en paz, les pido a ustedes ese trabajo y finalmente, el compromiso de mi parte, no voy a ceder, voy a trabajar hasta el último día en todo lo que me toque, convencer a cada una de las personas para que el primero de julio la victoria esté asegurada y créanme, cuando la esperanza se vuelve invencible la victoria final está asegurada”, sentenció. 28/05/2018