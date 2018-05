Club de Leones de Jiménez es abarrotado en respaldo a Luis Aguila

En un club de Leones completamente abarrotado con más de 1500 simpatizantes, se dio el arranque de campaña de los candidatos del Pan, en dicho evento se escucharon a los candidatos de los diversos cargos encendiendo el ánimo de los asistentes ,quienes después de los mensajes disfrutaron de un ambiente festivo en donde bailaron alegremente.



En su mensaje Luis Aguilar comentó que no va a permitir que Jiménez y la región siga siendo un desierto económico , junto con Zayra Abes candidata a alcalde van a bajar los apoyos hasta las casas de cada uno de los ciudadanos, van a generar mas oportunidades para todos los jóvenes y familias; además de que se ha preparado y tiene la experiencia para poder dar resultados como lo ha hecho antes, Jiménez no será la excepción; todo esto, al lado de Jesús Manuel Vázquez quien es ex alcalde y en su administración realizo obras como nunca en este municipio.



Además de Luis Aguilar, se contó con la presencia de los candidatos Zayra Abes a Presidente Municipal, Roció Reza a Senadora, además de Mario Mata quien busca la Diputación Federal y Rosalía De León a Sindica, todos coincidieron en trabajar juntos por Jiménez cada uno desde de sus trincheras. 28/05/2018