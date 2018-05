Vinculan a proceso a Antonio T. G por desvío de 12 mdp El ex director de Adquisiciones del gobierno de César Duarte es acusado por simulación de contrato con empresa que involucra al ex auditor del estado

El Juez de Control, Octavio Armando Rodríguez Gaytán, dictó un auto de vinculación a proceso en contra de Enrique Antonio T. G., por el delito de peculado agravado consistente en el desvío de 12 millones de pesos del erario estatal.



El pasado 22 de mayo, la Fiscalía General del Estado presentó nuevos cargos (sexto de los siete que acumula) en contra del ex director de Adquisiciones de la administración de César Duarte por este nuevo delito.



Durante la audiencia vinculatoria celebrada este lunes 28 de mayo, el Ministerio Público argumentó que dicha cantidad fue sustraída a través de la simulación de un contrato de prestación de servicios profesionales con la empresa Hinfra S. A. de C. V., para beneficiar al ex auditor Jesús Esparza Flores, por un compromiso que César Duarte Jáquez tenía con él, ya que ocultaba las irregularidades en el manejo de los recursos públicos.



Para realizar la simulación, el imputado Enrique Antonio T. G. firmó el dictamen de excepción a la licitación pública y el acta de adjudicación directa a la mencionada empresa, para la supuesta prestación de servicios profesionales en el análisis, evaluación y asesoría técnica especializada en el monitoreo de la imagen de la Secretaría de Hacienda.



La representación social informó posterior al contrato, fueron creados archivos para tratar de justificar la prestación, pero se trataba de documentos que no tenían relación con el servicio contratado.



En las investigaciones ministeriales asentadas en la causa penal 2159/2017, se determinó que Hinfra S. A. de C. V., no contaba con recursos para llevar a cabo el mencionado servicio.



Terminada la audiencia, el Juez de Control fijó un plazo de seis meses para que se efectúe la investigación complementaria de este caso imputado a Enrique Antonio T.G., quien se encuentra con diversas medidas cautelares de prisión preventiva. 28/05/2018