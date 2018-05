Vincula Juez a proceso a Gerardo V. M. por desvío de 2.4 mdp Enfrenta nuevos cargos por la presunta simulación de un contrato en el caso por el que ya fue sentenciado el exdiputado local Fernando Reyes; por los mismos hechos, Enrique Antonio T. G. se encuentra vinculado a proceso

La Fiscalía General del Estado expuso ante un Juzgado de Control los elementos de prueba con los que obtuvo otro auto de vinculación en contra del ex director General de Administración de la Secretaría de Hacienda, Gerardo V. M., por el desvío de dos millones 420 mil pesos de recursos públicos.



Tras la audiencia, la Fiscalía informó que las evidencias contenidas en la carpeta de investigación establecen que el imputado, en contubernio con diversos exfuncionarios, llevó a cabo la simulación de un procedimiento administrativo para la contratación de servicios profesionales con la empresa Bildung Consultoría Organizacional S&S S.A. de C.V.



De igual manera, la representación social determinó que el desvío se efectuó por órdenes del exgobernador César Horacio Duarte Jáquez, en favor del entonces diputado Fernando Mariano Reyes Ramírez, como pago por haber votado a favor de la bursatilización de remanentes carreteros.



Para ello, se fingió un dictamen de excepción a la licitación pública y un acta de adjudicación directa, así como el contrato SH/AD/001/SGG/2016, que fue pagado a través de cinco transferencias bancarias entre los meses de agosto y septiembre de 2016.



Al concluir la audiencia, la Jueza de Control determinó la existencia de pruebas suficientes para proseguir el proceso penal en contra del imputado, bajo la medida cautelar de prisión preventiva, y fijó un plazo de cuatro meses para que concluyan las indagatorias del caso.



Cabe destacar que por estos hechos ya fueron sentenciados el ex legislador Fernando Mariano Reyes Ramírez y el representante de Bildung Consultoría Organizacional S&S S.A. de C.V., Iván Eli Sánchez Jasso; además, el ex director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda, Enrique Antonio T. G., se encuentra vinculado a proceso. 29/05/2018