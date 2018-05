Se reúne Cruz Pérez Cuellar con maestros y maestras de ciudad Juárez

Cd. Juárez, Chih. (Especial).- El candidato al Senado de la República por la alianza Juntos Haremos Historia, Cruz Pérez Cuellar, asistió a una reunión con el sector magisterial de ciudad Juárez, a quienes les reconoció la enorme labor que realizan como educadores y los invitó a no bajar la guardia para lograr el cambió que México necesita el próximo 1º de Julio.



“Reconozco que el sistema cometió muchos errores en este sexenio pero quizá el error más costoso para el sistema político mexicano es haber maltratado a los y a las maestras, porque hoy ellos son un ejercito que van a sacar al PRI-AN del poder” señaló Cruz Pérez Cuellar en reunión en la que participó además el candidato a la alcaldía Javier González Mocken.



El candidato morenista, manifestó que si Enrique Peña Nieto y Aurelio Nuño, se pusieran a reflexionar un poco, tendrán que reconocer que el error mas grave de todos los que cometieron fue haberse metido con el magisterio porque lo transformaron en un ejercito que esta operando para sacarlos del poder.



Por tal motivo el candidato de la alianza que integran PT, PES y Morena, se comprometió a trabajar de la mano con los maestros y los invitó a defender el voto, en lo que será una victoria contundente porque tanto los docentes como los ciudadanos están hartos de los malos gobiernos del PRI y del PAN.



Explicó Pérez Cuellar que es prácticamente imposible que se pueda llevar acabo el fraude, sin embargo, aseveró que no hay que confiarse y hay que cuidar los votos para que haya la certeza de la victoria porque ya es seguro que todos los votos serán masivos por Morena.



“Por eso reconocemos a los maestros y a las maestras como parte de nuestra formación, yo me forme en las escuelas públicas de ciudad Juárez y estoy muy agradecido con las y los maestros porque mucho de lo que soy se debe a ellos y a mis padres” comentó Pérez Cuellar al reiterar que cuidar el voto será fundamental.



Agregó que con la ayuda de los maestros se va a lograr la transformación de Juárez y de México y que de esta manera se le podrá decir a nuestros hijos y nuestros nietos que se luchó para que en México se acabara la corrupción y el sistema de privilegios en donde unos cuantos ganan millones y otros no tienen ni para comer.

29/05/2018