Mayor presupuesto a universidades y escuelas para una colegiatura más barata: La Torre

“Yo me comprometo, y no solamente para el caso de la UACH, que es mi Alma Mater, para el caso de la UACJ también, y de todas las escuelas públicas para coadyuvar con el presupuesto que aprobamos en el Congreso para que haya mayores recursos para nuestras escuelas y permita que la educación sea mejor y a un bajo costo”, así lo dijo el candidato del distrito XVI por el PAN, Miguel La Torre Sáenz.



Lo anterior durante el foro que realizó la Facultad de Derecho de la UACH con seis candidatos locales, denominado “La universidad y la política”, donde La Torre Sáenz expresó que las colegiaturas bajas en la Universidad Autónoma de Chihuahua son una realidad gracias a la inyección de presupuesto que se le hizo, aprobada en el Congreso del Estado cuando fungía como legislador.



Durante el foro, se le cuestionó al candidato, cuál sería su aportación para mejorar la universidad, a lo que respondió con el compromiso antes mencionado, agregando que mediante la dirección de mayor recurso, se podrá lograr tanto en universidades como en escuelas públicas.



“¿Qué haría?, seguir apoyando como lo hemos hecho desde el legislativo, en el Congreso del Estado por ponerles un ejemplo, para este año aumentamos el presupuesto de la UACH, gracias a ese aumento del presupuesto se permitió que bajaran las colegiaturas al 50% en toda nuestra alma mater, en toda nuestra universidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer?, queremos que las colegiaturas sigan bajando, que haya mayor presupuesto para nuestras facultades, para nuestra universidad y eso si lo podemos hacer desde el poder Legislativo”, detalló.



En este sentido, el abanderado albiazul recordó su pasó por su Alma Mater, la Facultad de Derecho, de donde señaló que además de enseñanzas obtuvo experiencias que le permitieron ser mejor en su vida profesional.



Explicó, que desde joven siempre quiso ser un gran servidor público, por lo que su experiencia en la casa de estudios ayudó a poder serlo.



“Siempre tuve una gran vocación por el servicio público y la Facultad de Derecho me ayudó a enriquecer esto, estoy convencido que escogí la mejor profesión”. 29/05/2018