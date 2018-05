Donald Trump volvió a asegurar que México pagará el muro fronterizo y Peña Nieto le respondió: "Ni ahora, ni nunca" El presidente mexicano respondió a declaraciones previas de su par estadounidense, quien aseguró además que los mexicanos "disfrutarán" la construcción del prometido muro

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo el martes que su país no pagará por el muro que su par estadounidense, Donald Trump, desea levantar en la frontera común.



"No. México nunca pagará por un muro. Ni ahora, ni nunca", dijo Peña Nieto a través de su cuenta en Twitter.



Peña Nieto respondió a declaraciones previas de Trump, quien retomó este martes la idea de que será México el que pague la construcción de su prometido muro en la frontera con el país vecino, y aseguró además que "lo disfrutarán".



"Vamos a lograr el muro en cualquier caso. No quiero causar ningún problema, pero al final México va a pagar el muro. Solo se los digo", aseveró el mandatario en un mitin con seguidores en Nashville (Tennessee).



"Ellos ganan todo ese dinero y no hacen absolutamente nada por parar a la gente que atraviesa México desde Honduras y todos esos países, la caravana, todo eso, y no hacen absolutamente nada. Van a pagar por el muro y lo van a disfrutar", insistió.



La insistencia del mandatario en asegurar que México pagaría por la construcción de su prometida barrera fronteriza causó fuertes tensiones con el Gobierno mexicano, que ha rechazado en diversas ocasiones que eso vaya a ocurrir.



De hecho, su vehemencia con la construcción del muro provocó que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, cancelara un viaje a Washington para visitar al multimillonario, una cita que no ha vuelto a concretarse pese a que Trump se abstuvo de mencionar que México pagaría los costes durante algún tiempo.



Sin embargo, el magnate tampoco ha logrado que el Congreso apruebe fondos para que el muro sea construido con fondos federales, y ahora el multimillonario ha retomado la idea de que serán los mexicanos quienes lo financiarán.



Además, el presidente estadounidense arremetió contra la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de quien dijo que "ama" a los pandilleros del MS-13.



"A ella le encanta MS-13, ¿se imaginan? Recuerden que les llamé animales y ella dijo 'cómo te atreves a decir eso'", argumentó el presidente.



Trump se refirió a los miembros de la pandilla MS-13 como "animales" durante una mesa redonda sobre inmigración a principios de mes, causando un gran revuelo por su retórica deshumanizante y agresiva al abordar asuntos migratorios.

29/05/2018