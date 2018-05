No soy de los políticos que hablan, soy de los que escuchan:- Blanca Gámez

En su quinto día de campaña electoral, la candidata por el distrito 17, Blanca Gámez, visitó a los comités de vecinos de las colonias 2 de Junio y Francisco Domínguez, en donde tuvo la oportunidad de escuchar las inquietudes del sector que durante muchos años permaneció en el olvido y al cabo de un año y seis meses fue finalmente tomado en cuenta por las autoridades locales.-



“Yo no soy de esos políticos que hablan, yo soy de los escuchan… a mi no me gusta venir y prometerles cosa y media, ustedes saben que me comprometo con lo que sí podemos hacer y lo que sí podemos cumplir”, destacó Gámez Gutiérrez, luego de reconocer que en el sector se lograron obras de pavimentación, mantenimiento de luminarias, reforestación y becas, útiles, uniformes e inscripciones para los niños y niñas en edad escolar.



Fueron los mismos vecinos quienes reconocieron el avance en las colonias que pese a tener más de 30 años desde su fundación, vivieron en el olvido de las autoridades por encontrarse ubicados en la mancha urbana.





“Yo he visto como Riberas de Sacramento y toda esa zona ha crecido mucho, pero he visto también como a nosotros nos olvidaron durante muchos años y fue hasta que regresó el PAN que otra vez aparecimos en el mapa”, manifestó el presidente del Comité de Vecinos.



En la reunión se contó además con la presencia del candidato a Síndico, Amín Anchondo, quien en conjunto con la candidata a Diputada, Blanca Gámez, utilizó el foro para presentar sus propuestas y el seguimiento de algunas de las peticiones formuladas en el lugar.



“Me motiva mucho el ver la actitud de todos y todas ustedes, ese entusiasmo de venir a conocer nuestro proyecto y equipo de trabajo”, comentó la candidata por el partido Acción Nacional tras platicar algunas de sus propuestas, así como el trabajo que viene realizando.





No obstante, la candidata aprovecho dicho momento para hacer hincapié en la importancia que es que los niños y las niñas cuenten con educación y espacios para practicar deporte y mejorar su calidad de vida y su desarrollo emocional y social. 30/05/2018