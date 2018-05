Visita América Aguilar a vecinos de Vista Cerro Grande Inseguridad, falta de transporte público, insuficientes escuelas, sin agua y luz, mala numeración y nombre de las calles, principales problemáticas

La candidata a Diputada Federal por el Distrito 08 de la coalición Juntos Haremos Historia, América Aguilar Gil, visitó a los vecinos de la colonia Vista Cerro Grande para escuchar sus necesidades.



Los vecinos le externaron a la candidata que las principales problemáticas de este sector son la inseguridad, la falta de transporte público, insuficientes escuelas, falta de agua y luz, mala numeración y nombre de las calles.



“Nos hacen falta los servicios básicos en toda esta zona, no tenemos agua, las pipas tardan días sin pasar y nosotros necesitamos el servicio para poder hacer nuestras actividades diarias, la comida, lavar la ropa, pero a veces no llega el agua en una semana, dígame usted si esto es justo”, externó a la candidata, Rosy Gómez, habitante de la colonia.



“Al visitar a los vecinos de esta colonia nos pudimos dar cuenta de las condiciones inhumanas en las que viven, no es posible que no cuenten con los servicios básicos, aún y cuando se levantan temprano para ir a trabajar no haya un transporte digno que los traslade”, indicó Aguilar.



Cabe mencionar que en el distrito 08 uno de cada tres viviendas la mujer es la jefa de familia, por ello la candidata se comprometió a apoyar a las madres solteras y trabajadoras del hogar reformando la Ley del Trabajo para dignificar las labores domésticas y que quienes se dediquen a él tengan derecho a sueldo justo, aguinaldo, vacaciones, seguridad social y jornadas de 8 horas máximo.



Por último, América pidió el apoyo de los chihuahuenses para que cuando llegue al Congreso de la Unión gestione recursos para que tengan una mejor calidad de vida y se pueda resolver muchas de sus necesidades. 30/05/2018