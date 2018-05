Estados Unidos impondrá a partir de esta noche aranceles al acero y aluminio de la Unión Europea, México y Canadá La Casa Blanca no logró concesiones del bloque regional y anunció este jueves las medidas proteccionistas, un día antes que venza el plazo fijado para la negociación. Los vecinos norteamericanos también se ven afectados. Se esperan medidas en represalia

Estados Unidos anunció que a partir de la primera hora del viernes comenzará a aplicar nuevos aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedentes de la Unión Europea (UE), México y Canadá.



El nuevo impuesto del 25% para las importaciones de acero y del 10% para el aluminio fue anunciado por la Casa Blanca en marzo pasado, pero había aplazado hasta este viernes su aplicación en la Unión Europea, México, Brasil, Argentina y Australia, para ver si las naciones afectadas ofrecían algún tipo de concesión compensatoria.



Ross subrayó que aunque "hubo avances en las conversaciones con la UE", no fueron suficientes "para mantener las exenciones temporales o lograr exenciones definitivas". Se espera que las negociaciones continúen en las próximas semanas.



Por su parte, el funcionario apuntó que "ya no hay fecha precisa" para el fin de las negociaciones con Canadá y México sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que "se han prolongado más de los previsto", por lo que "también quedarán sujetos a los aranceles.



Ross había adelantado desde la capital francesa que en caso de que finalmente Washington aplique esos nuevos aranceles, ello no debe impedir que sigan las reuniones para llegar a un arreglo en este tema. "Puede haber negociaciones con o sin aranceles en vigor", afirmó Ross.



La UE ha amenazado con aplicar sus propios nuevos aranceles a determinadas importaciones de Estados Unidos, como las motocicletas, en caso de que la Casa Blanca decida finalmente aplicar las nuevas tarifas para el acero y el aluminio europeos. Según su argumento, el bloque debería estar eximido permanentemente de los aranceles ya que no era la causa de una sobrecapacidad en acero y aluminio.



"Hemos decidido no extender la exención para la UE, Canadá y México", declaró Wilbur Ross, secretario de Comercio de EEUU, poco antes de cumplirse el plazo para tomar una decisión al respecto. Posteriormente, aclaró que Argentina, Australia, Brasil y Corea del Sur mantienen el beneficio, tras acordar "medios alternativos satisfactorios para tratar la amenazante disparidad que supone para la seguridad nacional" estas importaciones. Por ello, la "exención temporal" fue extendida.



En los primeros minutos luego del anuncio, la bolsa de Nueva York reaccionó con pérdidas. Si bien la medida puede beneficiar a la industria estadounidense, son más fuertes los temores por las represalias y el despliegue de una guerra comercial.



Parte de los contactos entre EEUU y la UE para evitar la medida proteccionista se estaban llevando a cabo en París, con motivo de la reunión que celebra allí la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).



"Siendo realistas, no creo que podamos esperar" evitar ni los aranceles ni las cuotas estadounidenses sobre el acero y el aluminio, señaló previamente Cecilia Malmstrom, comisaria de Comercio del bloque.



La Comisión adelantó que establecerá gravámenes sobre 2.800 millones de euros (3.400 millones de dólares) de exportaciones estadounidenses, si sus exportaciones de metales hacia la mayor economía mundial por 6.400 millones de euros (7.500 millones de dólares) quedan sujetas a impuestos.



La fecha límite del viernes para las exenciones también afecta a México y Canadá, que se encuentran en duras negociaciones con Estados Unidos para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que Trump ha dicho que quiere mejorar para su país o abandonará el pacto comercial.



(Con información de EFE, Reuters y AP) 31/05/2018