Convocan a ciclistas al gran “Reto Rarámuri MTB” en Guachochi Se otorgarán premios de hasta 9 mil pesos a ganadores en varonil y femenil

Guachochi, Chih.- Un evento de talla internacional se realizará en Guachochi este próximo 10 de junio del presente año, donde se realizará un recorrido de 90, 60 y 34 km en las categorías ofertadas a los aficionados y profesionistas del ciclismo.



Será hasta el día 10 de junio a las 7 de la mañana cuando los participantes tendrán la opción de inscribirse en el evento y poder iniciar con el recorrido que comprende paisajes montañosos completamente adecuados para llevar a cabo el ciclismo de montaña de manera extrema.



Es preciso mencionar las primeras 80 mujeres y 270 caballeros en inscribirse tendrán derecho a recibir jerseys además de 200 pares de calcetas, esto con la intención de incentivar a los apasionados por el deporte a presentarse en el horario adecuado para asegurar no solo su lugar sino un recuerdo que les haga recordar este importante momento.



No obstante, existe una categoría infantil que tiene como finalidad incentivar desde tempana hora a los menores a incorporarse a este deporte que no solo demanda constancia, sino que brinda diversión, y experiencias inolvidables, esta se realizará el día sábado 9 de junio con categorías libre femenil y varonil por edad. Teniendo desde los 5 años hasta los 12.





Serán 85 mil pesos los que se repartirán entre los ganadores de las diferentes categorías de adultos señaladas a continuación, dejando manifiesto que el premio será otorgado uno para varonil y otro femenil 30/05/2018