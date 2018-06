Clínicas del ISSSTE para dejar de fumar, alternativa para abandonar este hábito • En 2017, de 4 mil 025 derechohabientes que acudieron a estas clínicas del Instituto, 2 mil 462 personas concluyeron el tratamiento y renunciaron al cigarro.

• La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), aunque es de las menos agresivas asociadas al tabaquismo, porque es de lenta progresión, puede repercutir de forma importante en la calidad de vida del paciente.

• En 2016, la EPOC se ubicó en el número 9 dentro de las 10 primeras causas de mortalidad hospitalaria en el ISSSTE, solo un peldaño antes que los accidentes



Casi 10 millones de mexicanos han hecho un intento por dejar de fumar, lo que representa el 56.1 por ciento de los fumadores, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.



Como parte de los esfuerzos preventivos respecto a este hábito, las Clínicas para Dejar de Fumar del ISSSTE en 2016 atendieron a 5 mil 547 derechohabientes, de los cuales el 71 por ciento dejó de fumar (46 por ciento fueron mujeres y 54 por ciento hombres). En 2017 iniciaron tratamiento 4 mil 025 derechohabientes, de estos el 46.69 por ciento fue población femenina y el 53.31 masculina; del total atendido en este periodo, 2 mil 462 personas concluyeron el tratamiento y dejaron el cigarro.



“El tabaquismo es una adicción muy severa y aunque el cáncer pulmonar es el que tiene el peor pronóstico entre las patologías asociadas a él, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), a pesar de que es la menos agresiva, de lenta progresión, crónica y no infecto contagiosa, puede repercutir de forma importante en la calidad de vida del paciente, además de propiciar un mayor consumo de recursos para su tratamiento y atención”, mencionó la especialista Guadalupe Pérez Espitia, Jefa de Neumología del Hospital Regional “1° de Octubre” del ISSSTE, en el marco del Día Mundial sin Tabaco.



Alertó sobre la importancia de recuperar el valor de la salud entre la población fumadora, ya que dijo notar que las condiciones aceleradas en la forma de vida, llevan consigo un poco de despreocupación ante enfermedades que tienen control, y esto hace que las personas les pierdan el miedo. “¡Ah! yo fumo, si me infarto no pasa nada, ya puedo sobrevivir porque ya hay tratamientos. Si me da enfisema ya sé que no pasa nada, hay tratamientos”, y esto provoca pérdida en la percepción del valor de la salud, y apuntó que para abandonar esta adicción el soporte médico y familiar son fundamentales para los pacientes.



En 2016, la EPOC se ubicó en el número 9 dentro de las 10 primeras causas de mortalidad hospitalaria en el ISSSTE, solo un peldaño antes que los accidentes. En este contexto, las Clínicas para Dejar de Fumar son servicios dentro de una Unidad Médica del primer y segundo nivel de atención que tienen el objetivo de “brindar atención a derechohabientes que tengan problemas relacionados con el tabaquismo, mediante un equipo multidisciplinario, ético, eficaz y eficiente, especializado en prevención, manejo y control de pacientes con dependencia al tabaco”.



El ISSSTE es pionero en la creación de una red de Clínicas de este tipo, además de ser hasta el momento la única Institución que proporciona a sus pacientes el tratamiento farmacológico para dejar de fumar que consiste en Vareniclina y Anfebutamona, cuya efectividad ha sido comprobada como inhibidor del impulso tabáquico, lo que significa que oferta tratamiento integral de avanzada, ya que contiene los elementos fundamentales en su abordaje, tanto psicológicos como farmacológicos.



El tratamiento en las clínicas es de un día a la semana con una duración de 1 hora y media a 2 horas, durante tres meses. Sus modalidades de atención es individual y grupal (10 a 15 pacientes), misma que esta se determinará con base al diagnóstico médico y psicológico del candidato.



Su modelo de atención psicológica abarca el enfoque cognitivo conductual y cualquier otro que domine el psicoterapeuta y cuya efectividad sea demostrada científicamente. De igual manera, cuentan con médico, psicólogo, trabajador social, enfermera y nutriólogo, y otorgan tratamiento farmacológico dependiendo de la evaluación del afiliado.



Algunos criterios para ser atendido son:

 Ser derechohabiente

 Que el interesado acuda por voluntad propia a solicitar informe a la Unidad médica a la que pertenece.

 Que fumen como mínimo un cigarro al día.

 Que su problema sea adicción al tabaco.

 Si es menor de edad (acudir con uno de sus padres o en su caso acompañado de su tutor, con identificación vigente). En este caso será tratado en forma individual o se formará un grupo de adolescentes.



Para mayor información los derechohabientes pueden llamar a los teléfonos: directo 556067480, conmutador 54471424 exts.14023- 12997; al correo adicciones@issste.gob.mx El directorio de las Clínicas para Dejar de Fumar se encuentra en el link https://datos.gob.mx/busca/dataset/unidades-medicas-con-clinica-para-dejar-de-fumar

30/05/2018