Continuará Blanca Gámez donando parte de su sueldo para becas y zapatos En año y medio se destinaron 345 mil 797 pesos para apoyo de estudiantes

En su visita a la colonia Revolución, la candidata a Diputada, Blanca Gámez, destacó que de volver a ser electa para representar a las colonias que integran el Distrito 17, continuará con la donación de parte de su sueldo para la entrega de becas, zapatos, útiles y uniformes a niños y niñas en edad escolar.



Durante el año y medio de actividades legislativas, Blanca Gámez entregó un recurso de 345 mil 797 pesos para cubrir becas, útiles, calzado, uniformes e inscripciones escolares, así como eventos académicos, artísticos y deportivos en beneficio de escuelas ubicadas en las colonias Revolución, Villa Nueva, Girasoles, Palestina, Sierra Azul, Quintas Carolinas, Nombre de Dios y Aeropuerto.



“Tu estudias yo te apoyo es un programa de becas a niños de escasos recursos y que la gente me ha dicho de la utilidad que le ha sido esta utilidad, he apoyado con este mismo dinero para útiles escolares y para zapatos de niños”, expuso la candidata a Diputada frente a un grupo de madres de familia que manifestaron su apoyo para con los gobiernos de Acción Nacional, dado que en los últimos dos años las becas académicas, de transporte, deportivas y extemporáneas pretendidas con instancias municipales y legislativas se incrementaron al grado de cubrir el 100 por ciento de las solicitudes que cubrieron los requisitos y tiempos de solicitud.



Gámez Gutiérrez abundó en que el programa de becas se destinó para apoyo de estudiantes indígenas y no indígenas en condición de vulnerabilidad que viven en el Distrito 17 y se encuentran en nivel primaria y secundaria.

31/05/2018