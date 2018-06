Condena Pérez Cuellar comentarios misóginos vs regidora Abbud Respaldaré acciones de Morena contra regidor porcomentarios misóginos: CPC

El candidato al Senado de la República por la alianza Juntos Haremos Historia, Cruz Pérez Cuellar, condenó los ataques de que fuera víctima la regidora de Morena en el Cabildo de Chihuahua, Daniela Andrea Pérez Abbud, a manos del coordinador de regidores del PAN Javier Sánchez Herrera.



Lo anterior luego de que el regidor de Acción Nacional en el Cabildo capitalino, Javier Sánchez, emitiera una serie de calificativos con alto contenido de misoginia en contra de la regidora morenista, cuando esta interpuso una denuncia ante la FEPADE en contra el municipio por pagar publicidad para promocionar el arranque de campaña de la candidata panista.



Ante esos señalamientos, el candidato al Senado de la República, Cruz Pérez Cuellar, se solidarizó con la regidora y aseveró que las declaraciones del regidor panista son un insulto no sólo para la regidora de Morena, sino para todas las mujeres en general, porque señaló que no se puede insultar de esa manera a una mujer.



Explicó Pérez Cuellar, que este tipo de actitudes en nada abonan a la política y recordó que un caso similar ya se había presentado cuando el candidato al Senado de la República, Gustavo Madero Muñoz, emitió una serie de comentarios misóginos en contra de la también candidata a senadora Bertha Caraveo.



El candidato de la alianza PT, PES y Morena, dijo que respaldará las acciones que emprenda la dirigencia estatal del partido para condenar este ataque, pero sobre todo para evidenciar y sancionar al regidor panista. 31/05/2018