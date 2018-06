Ávalos no quedará desprotegido de agua: JMAS • Se hizo la entrega de un tanque de agua de 10 mil litros a los vecinos

• En las partes de la colonia en donde no hay tubería se enviarán pipas dos veces por semana



La tarde de este miércoles autoridades de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua (JMAS) acudieron a la colonia Ávalos para realizar la entrega de un tanque de almacenamiento de agua de 10 mil litros a los vecinos, con lo cual se busca que las familias del sector no carezcan del vital líquido en esta temporada de calor.



El director comercial del organismo, Francisco Navarro, dio a conocer a los vecinos que a pesar de que existe una zona de la colonia en la que sí se cuenta con el servicio que se brinda con total normalidad, hay todavía una parte del sector que carece de tubería, por lo que en este último se enviarán pipas de agua dos días a la semana.



También acudió el director técnico de la JMAS, Manuel Altés, quien aclaró que la dotación de agua a la feria de Santa Rita se obtiene de un pozo diferente al que surte a la colonia Ávalos, por lo que dicho evento no afecta en el suministro de agua potable.



Ante las altas temperaturas que se han registrado en la ciudad aumenta el consumo de agua potable, por lo que se exhorta a la ciudadanía a cuidar y moderar el gasto del vital líquido, principalmente en los aires acondicionados.

31/05/2018