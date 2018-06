Imposición de aranceles, “duro golpe a la economía mexicana”: Maribel Hernández

La candidata del PAN-MC a Diputada local por el Distrito 8 de Ciudad Juárez, Maribel Hernández Martínez, se pronunció en contra de las medidas arancelarias al acero y aluminio impuestas por Estados Unidos a nuestro país, y pidió a las autoridades federales mejorar la estrategia de negociación con el vecino país del norte.



“Creo que las autoridades federales han sido demasiada condescendientes con Donald Trump. Hemos visto que su estrategia simplemente no ha funcionado, el presidente de Estados Unidos nos insulta, nos perjudica económicamente y de este lado no hay una respuesta clara y contundente”, señaló.



La Diputada con licencia mencionó que este es un asunto muy grave que no se puede dejar pasar porque “es un duro golpe a la economía mexicana”, y agregó que los seis años de la actual administración federal “nos han salido muy caro a los mexicanos al tener un gobierno que no tiene el carácter para negociar”.



La abandera del PAN-MC se comprometió a que, independientemente de quién sea el próximo presidente de México, lo exhortará desde el Congreso de Chihuahua a que defienda a los mexicanos de cualquier ataque de Donald Trump, y a que “proteja los interese económicos de nuestro país”. 01/06/2018