Tengo propuestas viables en favor de los chihuahuenses: Fermín Ordóñez

El candidato del PRI a la Sindicatura del Municipio de Chihuahua, Fermín Ordóñez, expresó a vecinos de diversas colonias en recorridos y reuniones domiciliarias, que cuenta con propuestas viables para mejor la vigilancia y una mejor distribución de los recursos de la alcaldía en su beneficio.



‘Mis planteamientos están fundamentados en el conocimiento que tengo de la función pública que he desarrollado a lo largo de 20 años, en los cuales he trabajado con honestidad y transparencia’, les expresó.



En intensos recorridos de dos días, Fermín Ordóñez y su compañero de fórmula, Roberto Anchondo, han pedido el apoyo con su voto a los vecinos de las colonias: Rosario, Díaz Ordaz, Ampliación Nuevo Triunfo, Infonavit Nacional, Cerro de la Cruz, Ampliación Cerro de la Cruz, Granjas Cerro Grande y Vistas Cerro Grande, entre otras.



A parte de los recorridos, sostuvo reuniones domiciliarias, donde ha recibido un gran apoyo de los vecinos a sus propuestas de que juntos se decida cómo utilizar el presupuesto del municipio, que la gente se convierta en síndicos ciudadanos, optimizar el gasto en las obras para que rinda más, que las dependencias sean apoyadas con recursos en base a los resultados que le den a la población, así como presentar informes trimestrales.





‘No estoy prometiendo cosas que no pueda cumplir, que ya existen en operación o que no son de la competencia de la sindicatura, como lo están ofreciendo otros contendientes que no tienen idea de lo que están hablando’, finalizó.

02/06/2018