No están solos, tienen un legislador comprometido con su gente: Jesús Villarreal

Por la mañana en el tianguis del Seccional de Lázaro Cárdenas del Municipio de Meoqui, Chuy Villarreal candidato a Diputado por el D11 camino y conversó con los comerciantes y vecinos, acompañado de Ismael Pérez Pavía candidato a la Presidencia Municipal y Diana Villa candidata a Sindica.



“Siempre que vengo a Meoqui me reciben con los brazos abiertos, me motivan a que siga trabajando para gestionar más recursos y así hacer que este municipio siga creciendo”“Vamos a trabajar de la mano con Ismael para implementar un programa de carpas para que los comerciantes se protejan del

sol y las altas temperaturas en este tianguis,además de más apoyo para pavimentación de calles en Cárdenas, más apoyo para las becas de uniformes y más apoyo para los comerciantes”, concluyó Villarreal.



En el recorrido de los candidatos por Chihuahua al Frente, los habitantes se les acercaron

para reconocer el trabajo y el esfuerzo que han tenido en el desarrollo de las obras en el municipio





https://www.facebook.com/ChuyVillarrealDiputado/ 03/06/2018