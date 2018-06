Gana Tiscareño el debate presidencial y evidencia actos de corrupción de Maru Campos Los candidatos presentes y el moderador lamentaron que la alcaldesa quien busca la reelección, no quiera dar la cara a los chihuahuenses y no asistiera a este debate que organizó la Asociación civil Café Ciudadano

Chihuahua, Chih. (Especial).- Fernando Tiscareño, candidato a la alcaldía de Chihuahua por MORENA, evidenció los actos de corrupción de la gran ausente del debate “Café Ciudadano”, María Eugenia Campos, en el que dijo que en su gobierno no permitirá que los actos de impunidad como el caso de la Black Mamba, el departamento millonario, el McLaren de Carlos Borruel Jr, así como el aumento de la tasa de homicidios marquen a la sociedad chihuahuense como hasta ahora los han hecho, así que mediante sus propuestas buscará combatir el hartazgo social para tener una sociedad más prospera.



El abanderado por Morena, comentó que estos hechos se dan gracias a que la alcaldesa con licencia se dedicó a dar moches millonarios para favorecer a la élite; ya que se le olvidó que quienes le dieron el voto para ocupar la presidencia fueron los ciudadanos; no aquellas personas millonarias que se favorecieron contratos quedándose con el presupuesto del municipio que se podía utilizar para obras sociales e infraestructura.



Comentó que con la inversión que se realizó para la adquisición de Black Mamba, el municipio pudo haber pagado el sueldo de cientos de policías y no solo tener un vehículo de exhibición para los desfiles; además cuestionó el origen y el tráfico de influencias del departamento en el que la alcaldesa con licencia vive privilegiada.



Para finalizar, el aspirante de la presidencia por la Coalición Juntos Haremos Historia, dijo que los puestos directivos de su administración el 60 por ciento estarán ocupados por mujeres; cuando mencionó que cerrará el despacho del alcalde, aclaró que las personas que actualmente laboren en las oficinas de Independencia y Victoria no tienen por qué preocuparse, debido a que el Proyecto de Nación Andrés Manuel López Obrador, es incluyente a miembros de otras fuerzas políticas, ya que quienes deseen el desarrollo para Chihuahua tendrán un lugar en la próxima administración 2018-2021. 03/06/2018