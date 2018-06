Tras robo de publicidad de Laura Marín, los vecinos del distrito 7 se organizan para cuidarla en sus hogares Se siguen robando la publicidad de la candidata Laura Marín

Cd. Juárez, Chih. (Especial).- Aseguro la candidata Laura Marín por el distrito 07 con sede en Ciudad Juárez, que los partidos políticos o independientes le están robando la propaganda que los vecinos han permitido colocar en sus casas, toda vez que ellos mismos le han reportado que por las noches roban la publicidad sin que se den cuenta.



“Mientras ellos hacen lo que saben hacer, que es robar; nosotros seguimos trabajando, no me intimidan, al contrario, me dan energía para seguir tocando casa por casa para pedir el apoyo de la gente”, puntualizó la candidata Laura Marín.



Menciono la candidata por Chihuahua al Frente, que ya los propios vecinos de están organizando para cuidar la publicidad, ya que afirman que no es el papel o la lona, sino que se sienten que su derecho a apoyar a algún candidato se ve amenazado.

04/06/2018