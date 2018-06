Continuará Blanca Gámez legislando en favor de las mujeres

Un gran compromiso con las causas que enarbolan todos los días las mujeres de Chihuahua, es el que la candidata a Diputada por el Partido Acción Nacional por el Distrito XVII Blanca Gámez Gutiérrez, ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria, y en esta campaña rumbo al Congreso del Estado no es la excepción.



Así lo dejó de manifiesto Gámez Gutiérrez, al detallar que en el ámbito legislativo, los gobiernos del PAN ya han realizado labores en estos temas, como es el caso de la tipificación de los feminicidios que años atrás no podían considerarse como tales, por lo que Blanca Gámez reiteró su intención para seguir realizándolo en bien de las mujeres



“He trabajado dentro de las organizaciones de la sociedad civil para que realmente se identifique lo que son feminicidios”, comentó Gámez Gutiérrez, como un ejemplo de los temas de los que se ha preocupado y ocupado.



Destacó la importancia de seguir incidiendo no sólo en el terreno legislativo sino en crear y fortalecer una consciencia de la gravedad que se vive al respecto, ya que de acuerdo con el reporte de Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Documentos, el estado de Chihuahua ocupa el tercer lugar en feminicidios, con 14 casos hasta marzo de este año.



Por ello, Blanca Gámez se dijo convencida de la importancia de esta lucha, sobre todo porque “la agresión hacia las mujeres casi siempre se da de personas cercanas a ellas y aunque sabemos que existen también casos de hombres agredidos, no ocurre ni en la misma medida ni en función de su condición, como en el caso de las mujeres que son atacadas por el simple hecho de serlo”.



Además, la candidata de la coalición “Por Chihuahua al Frente”, se comprometió a seguir trabajando por justicia para aquellas mujeres que no tuvieron oportunidad y hoy ya no tienen voz, y desde luego ser siendo la portavoz de las que sí la tienen para poder hacer valer sus derechos como personas.

