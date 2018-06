El problema del agua requiere de una solución integral: Hever Quezada No de ridículas propuestas” dijo

Al respecto Hever Quezada indicó, que llegando al Congreso del Estado, solicitará de urgente resolución un análisis de la distribución del vital líquido en la ciudad, con la intención de conocer qué colonias cuentan con tandeo y cuáles no, para desde ahí comenzar a encontrar una solución al problema.



Asimismo, vecinos del lugar consideraron injusto que la Junta de Aguas corte el servicio a quienes menos tienen cuando el atraso es de dos o tres y meses, mientras que a los que deben miles y hasta millones de pesos, no les suspenden el servicio tan solo por un pequeño anticipo.



“Lamentablemente eso está sucediendo, aparta de las ridículas soluciones que plantea la titularidad de la Junta de Aguas a un problema que cada temporada de calor lastima a la población y que requiere de una solución integral, señaló el candidato.



Finamente y luego de solicitar el voto este primero de julio, Hever Quezada convocó a la población a plantar un árbol, pues hoy más que nunca, es urgente hacer algo para frenar el cambio climático.

05/06/2018