Como maestra sé las preocupaciones de los jóvenes y lucharé porque su educación no sea solo un sueño: Deyanira Ozaeta Mi profesión me permite conocer muy de cerca los jóvenes







Cd. Juárez, Chih. (Especial).- Con su experiencia de maestra, la candidata del Partido del Trabajo a Diputada Local por el Distrito 06, Deyanira Ozaeta, recalcó su interés en los jóvenes, y se comprometió a generar becas para garantizar la educación de los juarenses.



Como parte de su propuesta, la abanderada, precisó que fomentará la creación de programas de becas para jóvenes estudiantes de nivel preparatoria y universidad, porque los ciudadanos merecen una buena educación.



“A ti que quieres continuar con tus estudios, te vamos a garantizar tú lugar en alguna institución educativa, porque tu educación es un derecho, no debe de ser solo un sueño”, indicó.



Asimismo, la candidata, detalló que actualmente existe un gran número de deserción escolar en Ciudad Juárez, debido a cuestiones económicas u otros factores; por ello dijo su gran reto es abatirlo lo más pronto posible.



“La juventud puede ser atacada de forma fácil por adicciones y rebeldía, he tenido mucho contacto con jóvenes por mi profesión docente, conozco realmente sus necesidades, y lucharé porque cada uno de ellos cuente con buena educación”, finalizó. 05/06/2018