Vamos por un cabildo abierto, honesto y directo con la gente: María Eugenia Baeza En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, entrega árboles a la población

La candidata a la presidencia de Chihuahua por el Partido Verde, María Eugenia Baeza, visitó ayer las colonias Plan de Ayala y Ricardo Flores Magón, donde el común denominador de sus necesidades, según sus habitantes, es la inseguridad y la falta de agua potable y donde la candidata expreso

“vamos por un cabildo abierto, honesto y directo con la gente”.



“Que lamentable que la población tenga que aguantar días o meses a que las autoridades les resuelvan sus problemas y que éstas no puedan esperar tantito a los ciudadanos en sus pagos, para luego, luego cortarles los servicios”, dijo.



En su gobierno, mencionó, la población no tendrá que esperar tanto tiempo para resolverles sus problemas, “Vamos a trabajar por un cabildo abierto y de ser necesario sesionaremos siempre en las colonias, donde la gente pueda expresarnos sus inquietudes de frente y sin que tenga que ir hasta el

centro de la ciudad”.



“Queremos que la gente se acerque y confíe en sus funcionarios y que éstos a su vez, no tengan que esperar a que la población vega a buscarlos, es momento de la gente, es momento de que nosotros salgamos a las calles y veamos que hace falta”.



Finalmente en el marco de los festejos del Día Mundial del Medio Ambiente, la candidata acompañada por los candidatos Nubia Vargas a Síndico, Alfredo Peña quien busca el distrito 06 federal y Hever Quezada, a diputado local por el distrito 12, entregó árboles las personas que circulaban las

Tecnológico y Miguel de Cervantes.

06/06/2018