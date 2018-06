Aldama merece más oportunidades, más trabajo y más crecimiento: Jesús Villarreal

Jesús Villarreal candidato a la Diputación local por el D11 estuvo visitando el municipio de Aldama, lugar donde recorrió la colonia Villa acompañado de Minerva Urquidi candidata a la Presidencia municipal y Olimpia Carrasco candidata a Sindica. En su transcurso por el municipio les expreso: “La confianza de la gente se gana trabajando, transparentando las acciones, llevando recursos a su municipio y mirándolos a los ojos.



Por eso me he dedicado a trabajar arduamente en beneficio de los Chihuahuenses, aquí nos vamos a ver durante toda mi gestión”, dijo Villarreal.“Somos gente de convicción, de continuidad y trabajo, no vamos a permitir que el retroceso llegue a este municipio tan adelantado en el tema de pavimentación y en otras áreas, necesitamos más tiempo para que las obras y los proyectos se concluyan.



Los invito a salir a votar este 1ero de julio por los candidatos por Chihuahua al Frente del PAN y Movimiento ciudadano, ya que con el voto de todos ustedes seguiremos apoyando por más en pavimentación y programas sociales.



” Al candidato le mostraron su respaldo y su optimismo para que siga trabajando de la misma manera, porque le reconocieron su cercanía y gestiones desempeñadas, es por eso que tendría las puertas abiertas en ese municipio.

06/06/2018