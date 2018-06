Como diputado, yo sí regresaré con resultados a mi distrito 17: Hiram González

“Como diputado, yo sí regresaré con resultados palpables. Los habitantes del distrito 17 contarán con Centros de Gestión Comunitaria, los cuales serán atendidos por mí y por un equipo especializado para analizar y resolver las problemáticas”.



Con esta propuesta el candidato a diputado local de la coalición Juntos Haremos Historia por el distrito 17, Hiram González Cruz, indicó que para él lo más importante es mantenerse en contacto con la ciudadanía, es por ello que entre sus propuestas esta la creación de estos centros.



“Me estoy comprometiendo con la gente en que el día que no sesionemos en el Congreso del Estado, me podrán encontrar en los Centros de Gestión trabajando y escuchando sus preocupaciones para externarlas en tribuna”, precisó.



Es importante mencionar que los Centros Centro de Gestión Comunitaria, otorgarán la atención que Hiram González ha brindado a los ciudadanos a lo largo de diez años desde la Sociedad Civil, pero ahora con una voz desde el Congreso del Estado.



“Tendremos un equipo especializado para realizar gestión y acompañamiento a las necesidades en materia de salud, trabajo y educación; también contaremos con asesoría legal gratuita para defender a la ciudadanía en lo civil, familiar y derechos humanos, además de talleres para reforzar los valores en familia”, indicó el candidato.



En este sentido, agregó que a todas y cada una de las peticiones de los ciudadanos les dará seguimiento, los acompañará a exigir a quien le tengan que exigir para que la pésima situación por la que pasa Chihuahua cambie.



“No solo necesitamos un cambio de política, sino también un cambio de hacer las cosas”, dijo.



Para concluir, mencionó que durante los recorridos es indignante ver como necesidades básicas no han sido satisfechas, gestión tras gestión, administración tras administración, entre ellas el agua, pavimento y la luz.

06/06/2018