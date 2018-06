Aprecio al candidato pero me siento humillada por lo que hicieron: Vero Deandar Comienzan los problemas y la guerra sucia con artimañas por las candidaturas, quién ha puesto su queja a través de redes sociales es la candidata por el distrito 20 Vero Deandar Chávez

Camargo, Chih. (Especial).- La candidata al distrito 20 por el Revolucionario Institucional redactó lo siguiente “nunca pensé que la ambición fuera más fuerte que los años de amistad, como mujer me siento ofendida con este tipo de acciones, me comprometo como hasta ahora a continuar con una campaña limpia mañana a primera hora estaremos retirando la estructura”, estas letras se refieren a lo siguiente, a la salida norte de Camargo, estaba un espectacular con publicidad de la candidata quién a tratado de hacer las cosas bien y jamás tratará de provocar o de motivar alguna reacción que no sea la correcta.



En este espectacular de la candidata se puso al frente un camión de una empresa en y e0n la caja del trailer fue colgada una lona del candidato del PAN y tapaba todo el espectacular de Veronica Deandar, cuando para este espectacular se hizo una inversión y se registraron gastos como lo marca el Instituto Nacional electoral.



Lamentablemente al ver estacionado la caja de un camión con una lona enfrente con el fin de tapar el cartel la candidata, ella dijo que aprecia al candidato del partido opositor y que jamás haría algo que pudiera afectarlo pero que en esta ocasión se siente afectada y humillada por la acción, debido a que observa una ambición fuera de control por ganar esta zona.



La candidata Verónica Deandar reaccionó ante este bloqueo a través de redes sociales y no ha hecho una declaración respecto a este tema también le duele que la caja de este tráiler tenga el logotipo de Saflosa Industria Real, que es de los hermanos Sáenz, ya que observa cómo se mueve el aparato económico en contra de aquellos que quieren trabajar rectamente si bien se sabe Los Hermanos Sáenz flores manejan el Partido Acción Nacional en Camargo. 06/06/2018