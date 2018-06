Hacer de Juárez un Estado es un disparate: Maribel Hernández

Hacer de Juárez un Estado es un disparate: Maribel Hernández“La propuesta de convertir a Ciudad Juárez en un Estado me parece un disparate, una ocurrencia desproporcionada para jalar reflectores”, dijo la candidata de Por Chihuahua al Frente a la diputación local por el Distrito 8, Maribel Hernández Martínez.



La abanderada de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano mencionó que no se pueden tomar en cuenta este tipo de propuestas que carecen de seriedad e hizo un llamado a los ciudadanos a exigir a los candidatos propuestas viables.



“Desde que somos candidatos tenemos la responsabilidad de hacer campañas serias con compromisos responsables, incluso pensando en que no se va a ganar. No se trata de obtener votos a como dé lugar”, sentenció la candidata.

06/06/2018