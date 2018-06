Morenistas en Delicias se van al PAN, nuestro proyecto convence, afirma Manuel Carreón

"Hoy, 6 de junio, recibimos la suma de liderazgos de Morena; vemos claramente que ciudadanos y liderazgos están viendo con buenos ojos las propuestas de nuestro proyecto"; así se expresó Manuel Carreón, presidente del PAN en Delicias durante rueda de prensa para anunciar dicha adhesión.



El dirigente local, acompañado por los cuatro candidatos panistas en esta región, celebró la intención de su partido por favorecer el bien común, resaltó que sus candidatos van a mantener “una campaña de respeto, de propuesta, y sumando voluntades como en esta ocasión”.José Antonio Morales Barrientos, líder de Morena, indicó que por “decepción” es que decidió él, y más de 110 morenistas, dejar esas filas y adherirse a un proyecto que tuviera coincidencias.Destacó una actitud que él calificó como antidemocrática dentro de Morena respecto de la imposición de candidatos:



“Me decepcionó el partido de Morena, prometieron y no cumplieron; nos tocó acompañar a AMLO en varias de sus visitas y prometieron cosas que hasta la fecha no nos han cumplido”.



Enlistó además escenarios de rivalidad experimentados dentro de Morena, agradeció a la dirigencia del PAN el abrir sus puertas al numeroso grupo de morenistas disidentes: “Nos decidimos por el mejor partido en competencia con amplias posibilidades de ganar la presidencia de la república”; agradeció la confianza y el apoyo de sus seguidores, así como a los candidatos del PAN por la confianza que nos brindan –así lo expresó- “y me siento bienvenido, gracias por abrir las puertas de Acción Nacional”Al tomar la palabra, Eliseo Compeán, candidato a la alcaldía, celebró esta suma de voluntades la cual, dijo, es un compromiso más con Delicias, el de mantener la suma ciudadana hoy y también una vez que estemos gobernando; agradeció la adhesión en nombre de todos los candidatos y reiteró la invitación de continuar con el proceso en un marco de respeto; se pronunció además en contra de la guerra sucia y anticipó un triunfo contundente para este primero de julio. 06/06/2018